В Киеве задержали фрилансера, которая шпионила для ФСБ

В Киеве задержали фрилансера, которая шпионила для ФСБ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 13:14
СБУ задержала агента ФСБ в Киеве
Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

В Киеве разоблачили российского агента, которая передавала врагу информацию об объектах обороны и готовила теракты. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину прямо во время сбора данных о военных объектах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также:

СБУ задержала агента ФСБ в Киеве

Киберспециалисты СБУ установили, что 36-летняя местная жительница, которая работала фрилансером, была завербована представителями ФСБ через своего знакомого из временно оккупированного Крыма. Она собирала разведданные о системе охраны административных зданий Сил обороны в столице, в частности — о расположении контрольно-пропускных пунктов и служебных стоянок. Во время одной из таких попыток шпионку задержали "на горячем" возле главного управления Национальной гвардии.

У Києві затримали фрілансерку, яка шпигувала для ФСБ - фото 1
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одного российского агента. По материалам дела, она собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства", — сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что кроме объектов Нацгвардии, женщина также интересовалась местами дислокации территориальных центров комплектования в разных районах Киева. По данным правоохранителей, собранные материалы планировалось использовать для новых ракетных и дроновых ударов по столице. В случае выполнения задач агент рассчитывала на "эвакуацию" в Россию через третьи страны.

"По имеющимся данным, враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины", — отметили в Службе безопасности Украины.

Сейчас женщина находится под стражей без возможности внесения залога. Ей объявили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. За эти действия подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в СБУ подтвердили, что вместе с Силами специальных операций был осуществлен удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.

Ранее мы также информировали, что контрразведка СБУ задержала агента ФСБ на Харьковщине. Им оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала "Укрзализныци".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
