Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві затримали фрілансерку, яка шпигувала для ФСБ

У Києві затримали фрілансерку, яка шпигувала для ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 13:14
СБУ затримала агентку ФСБ у Києві
Затримання агентки ФСБ. Фото: СБУ

У Києві викрито російську агентку, яка передавала ворогу інформацію про об’єкти оборони та готувала теракти. Співробітники Служби безпеки України затримали жінку просто під час збору даних про військові об’єкти.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Реклама
Читайте також:

СБУ затримала агентку ФСБ у Києві

Кіберфахівці СБУ встановили, що 36-річна місцева мешканка, яка працювала фрілансеркою, була завербована представниками ФСБ через свого знайомого з тимчасово окупованого Криму. Вона збирала розвіддані про систему охорони адміністративних будівель Сил оборони у столиці, зокрема — про розташування контрольно-пропускних пунктів і службових стоянок. Під час однієї з таких спроб шпигунку затримали "на гарячому" біля головного управління Національної гвардії.

У Києві затримали фрілансерку, яка шпигувала для ФСБ - фото 1
Допис СБУ у Telegram. Фото: скріншот

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, вона збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави", — повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що окрім об’єктів Нацгвардії, жінка також цікавилася місцями дислокації територіальних центрів комплектування в різних районах Києва. За даними правоохоронців, зібрані матеріали планувалося використати для нових ракетних та дронових ударів по столиці. У разі виконання завдань агентка розраховувала на "евакуацію" до Росії через треті країни.

"За наявними даними, ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України", — наголосили у Службі безпеки України.

Нині жінка перебуває під вартою без можливості внесення застави. Їй оголосили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За ці дії підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у СБУ підтвердили, що разом із Силами спеціальних операцій було здійснено удар по газопереробному комплексу в Усть-Лузі. 

Раніше ми також інформували, що контррозвідка СБУ  затримала  агента ФСБ на Харківщині. Ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії "Укрзалізниці".

СБУ Київ шпигунство ФСБ кібербезпека
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації