Затримання агентки ФСБ. Фото: СБУ

У Києві викрито російську агентку, яка передавала ворогу інформацію про об’єкти оборони та готувала теракти. Співробітники Служби безпеки України затримали жінку просто під час збору даних про військові об’єкти.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ затримала агентку ФСБ у Києві

Кіберфахівці СБУ встановили, що 36-річна місцева мешканка, яка працювала фрілансеркою, була завербована представниками ФСБ через свого знайомого з тимчасово окупованого Криму. Вона збирала розвіддані про систему охорони адміністративних будівель Сил оборони у столиці, зокрема — про розташування контрольно-пропускних пунктів і службових стоянок. Під час однієї з таких спроб шпигунку затримали "на гарячому" біля головного управління Національної гвардії.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скріншот

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, вона збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави", — повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що окрім об’єктів Нацгвардії, жінка також цікавилася місцями дислокації територіальних центрів комплектування в різних районах Києва. За даними правоохоронців, зібрані матеріали планувалося використати для нових ракетних та дронових ударів по столиці. У разі виконання завдань агентка розраховувала на "евакуацію" до Росії через треті країни.

"За наявними даними, ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України", — наголосили у Службі безпеки України.

Нині жінка перебуває під вартою без можливості внесення застави. Їй оголосили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За ці дії підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

