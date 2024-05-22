В Киеве задержаны лидеры и участники банд, которых координировали "воры в законе"

Задержание злоумышленников. Фото: Нацполиция

В Киеве стражи порядка задержали лидеров и участников банд, деятельность которых координировали "воры в законе" из трех криминальных кланов. На "сходках" злоумышленники решали вопросы контроля за группами, которые занимаются незаконной переправкой мужчин через границу.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 22 мая.

Оперативники задержали пятерых злоумышленников

По данным правоохранителей, между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровского общака" и обеспечения разными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы.

Задержание злоумышленников. Фото: Нацполиция

Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева.

Как отметили в полиции, для перераспределения сфер влияния они организовали проведение нескольких таких "сходок". На преступные собрания, кроме заинтересованных сторон, пригласили в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки — доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Куцу, "уголовного авторитета". Также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-оглы Батумский.

При его участии злоумышленники приняли решение о контроле группировками нелегальных схем переправки граждан через государственную границу. Также определили процент от общей суммы полученных средств, который лидеры преступных групп должны вносить в "общак".

Задержание злоумышленников. Фото: Нацполиция

Всего полицейские задокументировали проведение пяти преступных собраний на территории Киева с участием представителей трех уголовных кланов и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

"С целью нейтрализации преступных группировок правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей. По ее результатам оперативники задержали "уголовного авторитета", двух лидеров преступных групп и двух их участников", — добавили в пресс-службе полиции.

Правоохранители проводят обыск. Фото: Нацполиция

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Во время обысков было изъято 70 тысяч долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и т.д.

Правоохранители проводят обыск. Фото: Нацполиция

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, троице сообщников грозит наказание за незаконную переправку лиц за границу. Жители Николаева совместно с местным из Ужгорода давали указания призывникам о том, как попасть в соседние страны вне пунктов пропуска.

Мы писали ранее, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, которые пытались незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.