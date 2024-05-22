У Києві затримали лідерів та учасників банд, яких координували "злодії в законі"

Затримання зловмисників. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали лідерів та учасників банд, діяльність яких координували "злодії в законі" з трьох кримінальних кланів. На "сходках" зловмисники вирішували питання щодо контролю за групами, які займаються незаконним переправленням чоловіків через кордон.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України в середу, 22 травня.

Оперативники затримали п’ятьох зловмисників

За даними правоохоронців, між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Затримання зловмисників. Фото: Нацполіція

Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ.

Як зазначили в поліції, для перерозподілу сфер впливу вони організували проведення кількох таких "сходок". На злочинні зібрання, окрім зацікавлених сторін, запросили у ролі "третейських суддів" лідера ще одного злочинного угруповання — довірену особу "злодія в законі" на прізвисько Куцу, "кримінального авторитета". Також у режимі онлайн доєднався "злодій в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський.

За його участі зловмисники ухвалили рішення щодо контролю угрупованнями нелегальних схем переправлення громадян через державний кордон. Також, визначили відсоток від загальної суми отриманих коштів, який лідери злочинних груп повинні вносити до "общаку".

Затримання зловмисників. Фото: Нацполіція

Усього поліцейські задокументували проведення п’ятьох злочинних зібрань на території Києва за участю представників трьох кримінальних кланів та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

"З метою нейтралізації злочинних угруповань правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей. За її результатами оперативники затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників", — додали в пресслужбі поліції.

Правоохоронці проводять обшук. Фото: Нацполіція

Зловмисникам повідомили про підозру. Під час обшуків було вилучено 70 тисяч доларів, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, автомобілі тощо.

Правоохоронці проводять обшук. Фото: Нацполіція

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, трійці спільників загрожує покарання за незаконне переправлення осіб за кордон. Жителі Миколаєва спільно з місцевим з Ужгорода надавали вказівки призовникам щодо того, як потрапити до сусідніх країн поза пунктів пропуску.

Ми писали раніше, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.