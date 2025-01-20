Готовили убийство Сергея Дуброва — в Киеве задержали преступников

В Киеве задержали людей, которые готовили убийство зама Ляшко
Полиция и Служба безопасности задержали в Киеве двух преступников, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Их поймали "на горячем", когда сообщники покупали пистолет.
Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 20 января.
Задержание преступников, которые готовили убийство заместителя Ляшко
Правоохранители рассказали, что узнали о плане, который разработали злоумышленники, и следили за ними. Как известно, в течение нескольких месяцев преступники следили за распорядком дня и передвижением жертвы. Они даже сняли квартиру в том же жилом комплексе и постоянно меняли транспорт, чтобы оставаться незамеченными. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала свою ловкость стрельбы из оружия.
Однако правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Как выяснилось, подозреваемые — жители Киевской области: 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.
Сейчас задержанным объявили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, недавно СБУ сорвала план убийства свидетеля по громкому делу. Речь идет о случае, когда полковнику СБУ предлагали 1 млн долларов взятки.
Также мы писали, что во время своего визита в Киев в 2023 году Джо Байден боялся, что на его жизнь возможно покушение. По его словам, за этот период произошли масштабные ремонтные работы и модернизация вагонов.
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