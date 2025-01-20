Готовили убийство Сергея Дуброва — в Киеве задержали преступников

Задержание подозреваемой. Фото: t.me/UA_National_Police

Полиция и Служба безопасности задержали в Киеве двух преступников, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Их поймали "на горячем", когда сообщники покупали пистолет.

Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 20 января.

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Правоохранители рассказали, что узнали о плане, который разработали злоумышленники, и следили за ними. Как известно, в течение нескольких месяцев преступники следили за распорядком дня и передвижением жертвы. Они даже сняли квартиру в том же жилом комплексе и постоянно меняли транспорт, чтобы оставаться незамеченными. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала свою ловкость стрельбы из оружия.

Обыски у подозреваемых. Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемой. Фото: Нацполиция

Однако правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Как выяснилось, подозреваемые — жители Киевской области: 36-летний мужчина и 29-летняя женщина.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

Сейчас задержанным объявили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, недавно СБУ сорвала план убийства свидетеля по громкому делу. Речь идет о случае, когда полковнику СБУ предлагали 1 млн долларов взятки.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев в 2023 году Джо Байден боялся, что на его жизнь возможно покушение. По его словам, за этот период произошли масштабные ремонтные работы и модернизация вагонов.