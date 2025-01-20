Готували вбивство Сергія Дуброва — у Києві затримали злочинців

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/UA_National_Police

Поліція та Служба безпеки затримали у Києві двох злочинців, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Їх спіймали "на гарячому", коли спільники купували пістолет.

Про це повідомили у Національній поліції в понеділок, 20 січня.

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Правоохоронці розповіли, що дізналися про план, який розробили зловмисники, та стежили за ними. Як відомо, упродовж кількох місяців злочинці стежили за розпорядком дня та пересуванням жертви. Вони навіть винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі та постійно змінювали транспорт, аби залишатись непоміченими. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї.

Обшуки у підозрюваних. Фото: Нацполіція

Затримання підозрюваної. Фото: Нацполіція

Однак правоохоронці затримали спільників, коли вони купували пістолет, яким планували вбити посадовця. Як з'ясувалося, підозрювані — жителі Київської області: 36-річний чоловік та 29-річна жінка.

Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

Наразі затриманим оголосили про підозру у готуванні до умисного вбивства. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ зірвала план вбивства свідка у гучній справі. Йдеться про випадок, коли полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва у 2023 році Джо Байден боявся, що на його життя можливий замах.