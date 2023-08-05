В Киеве задержали начальника ТЦК, который переправлял мужчин через границу

Правоохранители и задержанный начальник ТЦК. Фото: Офис генпрокурора

В Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.

Об этом сообщают ГБР и Офис генпрокурора.

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"Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

По разработанной преступной схеме, мужчинам оформляли пакет фейковых документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость услуги была 10 тысяч долларов.

Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных.

Злоумышленникам объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

"Сейчас к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в почти два миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Подано ходатайство об избрании меры пресечения для задержанного начальника ТЦК и СП. Продолжается досудебное следствие.

Правоохранители и задержанный начальник ТЦК. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за средства помогал мужчинам уехать за границу.

Также мы писали, что работники Государственного бюро расследований объявили подозрение бывшему командиру одной из воинских частей территориальной обороны. Он превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов на службу в Киевский городской совет.