У Києві затримали начальника ТЦК, який переправляв чоловіків через кордон

Правоохоронці та затриманий начальник ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

У Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

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"Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

За розробленою злочинною схемою, чоловікам оформлювали пакет фейкових документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги була 10 тисяч доларів.

Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

"Наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого начальника ТЦК та СП. Триває досудове слідство.

Правоохоронці та затриманий начальник ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому командиру однієї з військових частин територіальної оборони. Він перевищив свої службові повноваження та відрядив депутатів на службу до Київської міської ради.