Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві затримали начальника ТЦК, який переправляв чоловіків через кордон arrow

У Києві затримали начальника ТЦК, який переправляв чоловіків через кордон

5 серпня 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали начальника ТЦК, який переправляв чоловіків через кордон
Правоохоронці та затриманий начальник ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Затримання начальника військкомату

"Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

За розробленою злочинною схемою, чоловікам оформлювали пакет фейкових документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги була 10 тисяч доларів.

Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від декількох військовозобов’язаних.

Зловмисникам оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

"Наразі до начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у майже два мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого начальника ТЦК та СП. Триває досудове слідство.

null
Правоохоронці та затриманий начальник ТЦК. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому командиру однієї з військових частин територіальної оборони. Він перевищив свої службові повноваження та відрядив депутатів на службу до Київської міської ради.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз