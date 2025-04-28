Выезд за границу - в Киеве задержали мужчину, который помогал уклонистам

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали одного из организаторов схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Молдову. Стоимость выезда составляла 30 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, подозреваемый находил "клиентов" через личные связи и организовывал их выезд за большие суммы денег.

За переправку двух мужчин он планировал получить 60 тысяч долларов США: по 20 тысяч за каждого в Киеве и еще по 10 тысяч — непосредственно перед пересечением границы.

Задержание мужчины. Фото: Киевская городская прокуратура

Передача денег происходила через пункт обмена валют в столице, где подозреваемый проверял средства. Его задержали во время получения 40 тысяч долларов США — части оговоренной суммы.

"За организацию незаконной переправки людей через границу ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет", — отметили в прокуратуре.

Вещественные доказательства. Фото: Киевская городская прокуратура

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