Виїзд за кордон — у Києві затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. Вартість виїзду складала 30 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний знаходив "клієнтів" через особисті зв’язки та організовував їхній виїзд за великі суми грошей.

За переправлення двох чоловіків він планував отримати 60 тисяч доларів США: по 20 тисяч за кожного в Києві та ще по 10 тисяч — безпосередньо перед перетином кордону.

Затримання чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

Передача грошей відбувалася через пункт обміну валют у столиці, де підозрюваний перевіряв кошти. Його затримали під час отримання 40 тисяч доларів США — частини обумовленої суми.

"За організацію незаконного переправлення людей через кордон йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років", — зазначили у прокуратурі.

Речові докази. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше на Вінниччині відбувся суд над поліціянтом, якого звинуватили у допомозі ухилянтам.

А Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ.