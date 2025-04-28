Виїзд за кордон — у Києві затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам

У Києві затримали організатора схеми для ухилянтів — деталі
У Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. Вартість виїзду складала 30 тисяч доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Деталі справи
За даними слідства, підозрюваний знаходив "клієнтів" через особисті зв’язки та організовував їхній виїзд за великі суми грошей.
За переправлення двох чоловіків він планував отримати 60 тисяч доларів США: по 20 тисяч за кожного в Києві та ще по 10 тисяч — безпосередньо перед перетином кордону.
Передача грошей відбувалася через пункт обміну валют у столиці, де підозрюваний перевіряв кошти. Його затримали під час отримання 40 тисяч доларів США — частини обумовленої суми.
"За організацію незаконного переправлення людей через кордон йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років", — зазначили у прокуратурі.
Раніше на Вінниччині відбувся суд над поліціянтом, якого звинуватили у допомозі ухилянтам.
А Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ.
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