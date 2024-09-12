В Киеве задержали пятерых мужчин, которые поджигали автомобили ВСУ по заказу ФСБ

Задержание поджигателя в Киеве. Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых поджигателей-провокаторов , выполнявших задачи спецслужб России. Главными их целями были внедорожники и микроавтобусы Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 12 сентября.

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В Киеве задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги автомобилей в столице. Основными "мишенями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.

По приказу российских спецслужб фигуранты подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники покидали провокационные листовки, направленные на дискредитацию сил обороны.

"Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья", — отметили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленники действовали двумя группами по два человека. Еще один действовал в одиночку. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

При поиске "легких денег" в Телеграмм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.

Следуя инструкции врага, фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото российским кураторам для согласования.

В случае одобрения со стороны своих хозяев, они прибывали в места парковки военных автомобилей, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед врагом.

После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.

Задержание поджигателя. Фото: СБУ

Переписка с кураторами из ФСБ. Фото: СБУ

Указания от куратора ФСБ. Фото: СБУ

Оперативные действия СБУ и полиции

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева.

У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские открытки и мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет пребывания за решеткой.

Сообщения СБУ. Фото: скриншот