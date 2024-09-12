В Киеве задержали пятерых мужчин, которые поджигали автомобили ВСУ по заказу ФСБ

В Киеве задержали пятерых мужчин, которые поджигали машины военных
В Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых поджигателей-провокаторов , выполнявших задачи спецслужб России. Главными их целями были внедорожники и микроавтобусы Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 12 сентября.
Поджигали авто военных
В Киеве задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги автомобилей в столице. Основными "мишенями" фигурантов были внедорожники и микроавтобусы ВСУ.
По приказу российских спецслужб фигуранты подожгли пять служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники покидали провокационные листовки, направленные на дискредитацию сил обороны.
"Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за деньги из РФ под видом "работы" якобы антиукраинского подполья", — отметили в СБУ.
По данным следствия, злоумышленники действовали двумя группами по два человека. Еще один действовал в одиночку. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.
При поиске "легких денег" в Телеграмм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб РФ и предложили сотрудничество.
Следуя инструкции врага, фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли соответствующие фото российским кураторам для согласования.
В случае одобрения со стороны своих хозяев, они прибывали в места парковки военных автомобилей, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед врагом.
После этого они надеялись получить от оккупантов вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.
Оперативные действия СБУ и полиции
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева.
У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские открытки и мобильные телефоны с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет пребывания за решеткой.
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