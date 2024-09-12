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У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки військових

12 вересня 2024 17:58
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві затримали п'ятьох чоловіків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення ФСБ
Затримання підпалювача у Києві. Фото: СБУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох підпалювачів-провокаторів, які виконували завдання спецслужб Росії. Головними їхніми цілями були позашляховики та мікроавтобуси Збройних сил України.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 12 вересня.

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Підпалювали авто військових

У Києві затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали автомобілів в столиці. Основними "мішенями" фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ.

За наказом російських спецслужб фігуранти підпалили п'ять службових автомобілів українських захисників у трьох районах міста. Поруч з пошкодженим транспортом зловмисники залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил оборони.

"У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в столичному регіоні, видаючи замовні підпали за гроші з РФ під виглядом "роботи" нібито антиукраїнського підпілля", — зазначили в СБУ.

За даними слідства, зловмисники діяли двома групами по двоє чоловік. Ще один діяв самотужки. Вони мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей віком від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку "легких грошей" у Телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб РФ і запропонували співпрацю.

Виконуючи інструкцію ворога, фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли відповідні фото російським кураторам для погодження.

У разі схвалення з боку своїх господарів, вони прибували до місць паркування військових автомобілів, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували загоряння на камери власних телефонів для "звітності" перед ворогом.

Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили.

підпал авто ЗСУ
Затримання підпалювача. Фото: СБУ
листування з ФСБ
Переписка з кураторами з ФСБ. Фото: СБУ
вказівки від ФСБ
Вказівки від куратора ФСБ. Фото: СБУ

Оперативні дії СБУ та поліції

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх фігурантів "по гарячих слідах" у різних районах Києва.

У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років перебування за гратами.

повідомлення СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот
повідомлення СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

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