В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов", которые проводили преступные сходки

В Киеве задержали "криминальных авторитетов". Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержаны пять "криминальных авторитетов" за участие в преступных "сходках". На этих собраниях они распределяли сферы влияния на незаконную переправку уклонистов за границу, их обеспечивали фальшивыми документами для выезда из Украины.

Об этом сообщили прес-службы Офиса Генерального прокурора и Нацполиции Украины в среду, 22 мая.

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В Киеве задержаны пять "криминальных авторитетов"

Киевская городская прокуратура сообщает о подозрении пяти "криминальным авторитетам" за участие в преступных собраниях, "сходках", и еще одному лицу — в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По данным следствия, группа лиц обеспечивала изготовление поддельных документов — временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП. В целях незаконной переправки военнообязанных мужчин за пределы Украины.

У "уголовных авторитетов" во время обысков нашли поддельные документы. Фото: Нацполиция

"Между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровского общака" и обеспечения различными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы. Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киева", — говорится в сообщении Нацполиции.

Проведение следственных действий. Фото: Нацполиция

Киевская городская прокуратура сообщает, что участники этой группы в течение июня 2022 года — сентября 2023 года подыскали не менее 42 клиентов, от которых получили по 5 тыс. долларов США. Однако впоследствии заказчики потребовали возврата этих средств из-за невыполнения ими взятых на себя обязательств по изготовлению документов, в связи с чем между членами преступной группы по этому поводу возникли противоречия.

Выявлены средства при обыске. Фото: Киевская городская прокуратура

Для урегулирования этой конфликтной ситуации участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья", и организовали преступные собрания.

Что угрожает "криминальным авторитетам"

Правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей и задержали пять "уголовных авторитетов". Они задокументировали проведение на территории Киева трех "сходок" с участием "уголовных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

"В ходе обысков изъято 70 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карточки, наборы отмычек, 4 автомобиля и т.д.", — сообщает прес-служба Офиса Генерального прокурора.

Найдены вещи во время обысков. Фото: Нацполиция

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, троице сообщников грозит наказание за незаконную переправку лиц за границу. Жители Николаева совместно с местным из Ужгорода давали указания призывникам о том, как попасть в соседние страны вне пунктов пропуска.

Ранее мы писали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.