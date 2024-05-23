У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів", які проводили злочинні сходки

У Києві затримали "кримінальних авторитетів". Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів" за участь у злочинних "сходках". На цих зібраннях вони розподіляли сфери впливу щодо незаконного переправлення ухилянтів за кордон, їх забезпечували фальшивими документами для виїзду з України.

Про це повідомили пресслужби Офісу Генерального прокурора і Нацполіції України у середу, 22 травня.

Читайте також:

У Києві затримали п'ятьох "кримінальних авторитетів"

Київська міська прокуратура повідомляє про підозру п’яти "кримінальним авторитетам" за участь у злочинних зібраннях, "сходках", та ще одній особі в — організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

За даними слідства, група осіб забезпечувала виготовлення підроблених документів — тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо. З метою незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за межі України.

У "кримінальних авторитетів" під час обшуків знайшли підробні документи. Фото: Нацполіція

"Між угрупованнями були розподілені сфери впливу у злочинному середовищі та визначений порядок фінансових надходжень. Незаконно здобуті гроші використовували для наповнення "злодійського общаку" і забезпечення різними благами засуджених поплічників у місцях позбавлення волі. Лідери угруповання поширювали свій злочинний вплив на територію Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Проведення слідчих дій. Фото: Нацполіція

Київська міська прокуратура повідомляє, що учасники цієї групи упродовж червня 2022 року – вересня 2023 року підшукали не менше 42 клієнтів, від яких отримали по 5 тис. доларів США. Проте згодом "замовники" зажадали повернення цих коштів через невиконання ними взятих на себе зобов’язань з виготовлення документів, через що між членами злочинної групи з цього приводу виникли суперечності.

Виявлені кошти під час обшуку. Фото: Київська міська прокуратура

Для врегулювання цієї конфліктної ситуації учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя", та організували злочинні збори.

Що загрожує "кримінальним авторитетам"

Правоохоронці провели спецоперацію на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей та затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів". Вони задокументували проведення на території Києва трьох "сходок" за участі "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

"В ході обшуків вилучено 70 тис. доларів США, 1 тис. євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі тощо", — повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Знайдені під час обшуків речі . Фото: Нацполіція

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, трійці спільників загрожує покарання за незаконне переправлення осіб за кордон. Жителі Миколаєва спільно з місцевим з Ужгорода надавали вказівки призовникам щодо того, як потрапити до сусідніх країн поза пунктів пропуску.

Раніше ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.