В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы погибших военных

Малолетние нарушители и правоохранитель на кладбище. Фото: МВД

В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы павших военнослужащих. Малолетние нарушители ради развлечения забирали флаги, браслеты, шевроны и другие памятные вещи.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Обворовывание могил павших военных

"На замечания взрослых нарушители реагировали агрессивно. Кроме того, употребляли рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курили", — говорится в сообщении.

Малолетние нарушители на кладбище. Фото: МВД

Правоохранители установили восемь малолетних нарушителей — это парни и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Подростков доставили в отдел полиции вместе с родителями для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

Фото подростка на кладбище. Фото: МВД

Правоохранитель на кладбище. Фото: МВД

В МВД рассказали, что на родителей составили административные материалы за ненадлежащее воспитание детей (ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Малолетняя нарушительница вместе с мамой в полиции. Фото: МВД

"Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных", — говорится в сообщении.

Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, под Киевом начнется строительство военного мемориального кладбища. Его планируют построить к 2025 году.