В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы погибших военных
В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы павших военнослужащих. Малолетние нарушители ради развлечения забирали флаги, браслеты, шевроны и другие памятные вещи.
Об этом сообщает МВД Украины.
Обворовывание могил павших военных
"На замечания взрослых нарушители реагировали агрессивно. Кроме того, употребляли рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курили", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили восемь малолетних нарушителей — это парни и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Подростков доставили в отдел полиции вместе с родителями для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.
В МВД рассказали, что на родителей составили административные материалы за ненадлежащее воспитание детей (ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
"Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных", — говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом начнется строительство военного мемориального кладбища. Его планируют построить к 2025 году.