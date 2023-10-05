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В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы погибших военных

5 октября 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы погибших военных
Малолетние нарушители и правоохранитель на кладбище. Фото: МВД
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве задержали подростков, которые обворовывали могилы павших военнослужащих. Малолетние нарушители ради развлечения забирали флаги, браслеты, шевроны и другие памятные вещи.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"На замечания взрослых нарушители реагировали агрессивно. Кроме того, употребляли рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курили", — говорится в сообщении.

Малолетние нарушители на кладбище в Киеве
Малолетние нарушители на кладбище. Фото: МВД

Правоохранители установили восемь малолетних нарушителей — это парни и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Подростков доставили в отдел полиции вместе с родителями для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

Фото подростка на кладбище в Киевской области
Фото подростка на кладбище. Фото: МВД
Правоохранитель на кладбище в Киевской области
Правоохранитель на кладбище. Фото: МВД

В МВД рассказали, что на родителей составили административные материалы за ненадлежащее воспитание детей (ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Малолетняя нарушительница вместе с мамой в полиции
Малолетняя нарушительница вместе с мамой в полиции. Фото: МВД

"Похищенные вещи, которые стражам порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных", — говорится в сообщении.

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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, под Киевом начнется строительство военного мемориального кладбища. Его планируют построить к 2025 году.

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