У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили загиблих військових
У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців. Малолітні порушники заради розваги забирали прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі.
Про це повідомляє МВС України.
Обкрадання могил полеглих військових
"На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили вісім малолітніх порушників — це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Підлітків доставили до відділу поліції разом з батьками для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.
У МВС розповіли, що на батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
"Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом розпочнеться будівництво військового меморіального кладовища. Його планують збудувати до 2025 року.