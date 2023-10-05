У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили загиблих військових

Малолітні порушники та правоохоронець на кладовищі. Фото: МВС

У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців. Малолітні порушники заради розваги забирали прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі.

Про це повідомляє МВС України.

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Обкрадання могил полеглих військових

"На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили", — йдеться у повідомленні.

Малолітні порушники на кладовищі. Фото: МВС

Правоохоронці встановили вісім малолітніх порушників — це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Підлітків доставили до відділу поліції разом з батьками для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

Світлина підлітка на кладовищі. Фото: МВС

Правоохоронець на кладовищі. Фото: МВС

У МВС розповіли, що на батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Малолітня порушниця разом з мамою у поліції. Фото: МВС

"Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових", — йдеться у повідомленні.

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, під Києвом розпочнеться будівництво військового меморіального кладовища. Його планують збудувати до 2025 року.