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У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили загиблих військових

5 жовтня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили загиблих військових
Малолітні порушники та правоохоронець на кладовищі. Фото: МВС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві затримали підлітків, які обкрадали могили полеглих військовослужбовців. Малолітні порушники заради розваги забирали прапори, браслети, шеврони та інші пам’ятні речі. 

Про це повідомляє МВС України.

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"На зауваження дорослих порушники реагували агресивно. Окрім того, вживали поряд з місцями поховань алкогольні напої та палили", — йдеться у повідомленні.

Малолітні порушники на кладовищі в Київській області
Малолітні порушники на кладовищі. Фото: МВС

Правоохоронці встановили вісім малолітніх порушників — це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження. Підлітків доставили до відділу поліції разом з батьками для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

Світлина підлітка на кладовищі в Київській області
Світлина підлітка на кладовищі. Фото: МВС
Правоохоронець на кладовищі в Київській області
Правоохоронець на кладовищі. Фото: МВС

У МВС розповіли, що на батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виховання дітей (ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Малолітня порушниця разом з мамою у поліції
Малолітня порушниця разом з мамою у поліції. Фото: МВС

"Викрадені речі, які охоронцям порядку вдалось розшукати, будуть повернуті родичам загиблих військових", — йдеться у повідомленні.

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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, під Києвом розпочнеться будівництво військового меморіального кладовища. Його планують збудувати до 2025 року.

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