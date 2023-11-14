В Киеве задержали терробороновца, продававшего уклонистам справки о непригодности

Полиция задержала добровольца ТРО, который помогал уклонистам. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составляла 5,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Продавал справки уклонистам

Киевские правоохранители разоблачили мужчину, который во время военного положения за оплату предоставлял призывникам документы для уклонения от мобилизации. Документ признавал их непригодными к военной службе и давал возможность беспрепятственно уехать за границу.

"Прикрываясь работой в одном из подразделений ДФТГ столицы, мужчина продавал уклоняющимся поддельные временные удостоверения военнообязанного, якобы непригодного к службе по состоянию здоровья и имеющему право на пересечение границы", — говорится в сообщении полиции.

Да, мужчину задержали во время передачи документов и получения аванса. Ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, что в Ивано-Франковской области уклончивый заявил, что не идет воевать из-за взглядов на жизнь без насилия и крови. Суд пожалел обвиняемого и назначил ему условный срок вместо тюрьмы.