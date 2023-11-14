В Киеве задержали терробороновца, продававшего уклонистам справки о непригодности
В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составляла 5,5 тыс. долларов.
Об этом сообщает полиция Киева.
Продавал справки уклонистам
Киевские правоохранители разоблачили мужчину, который во время военного положения за оплату предоставлял призывникам документы для уклонения от мобилизации. Документ признавал их непригодными к военной службе и давал возможность беспрепятственно уехать за границу.
"Прикрываясь работой в одном из подразделений ДФТГ столицы, мужчина продавал уклоняющимся поддельные временные удостоверения военнообязанного, якобы непригодного к службе по состоянию здоровья и имеющему право на пересечение границы", — говорится в сообщении полиции.
Да, мужчину задержали во время передачи документов и получения аванса. Ему грозит до девяти лет заключения.
Напомним, что в Ивано-Франковской области уклончивый заявил, что не идет воевать из-за взглядов на жизнь без насилия и крови. Суд пожалел обвиняемого и назначил ему условный срок вместо тюрьмы.
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