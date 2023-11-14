У Києві затримали тероборонівця, який продавав ухилянтам довідки про непридатність
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.
Про це повідомляє поліція Києва.
Продавав довідки ухилянтам
Київські правоохоронці викрили чоловіка, який під час воєнного стану за оплату надавав призовникам документи для ухилення від мобілізації. Документ визнавав їх непридатними до військової служби й давав можливість безперешкодно виїхати за кордон.
"Прикриваючись роботою в одному з підрозділів ДФТГ столиці, чоловік продавав ухилянтам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, який нібито непридатний до служби за станом здоров’я та має право на перетин кордону", — йдеться у повідомленні поліції.
Так, чоловіка затримали під час передачі документів та отримання авансу. Йому загрожує до дев'яти років ув’язнення.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області ухилянт заявив, що не йде воювати через погляди на життя без насильства та крові. Суд пожалів обвинуваченого та призначив йому умовний термін замість в'язниці.
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