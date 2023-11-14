У Києві затримали тероборонівця, який продавав ухилянтам довідки про непридатність

Поліція затримала добровольця ТрО, який допомагав ухилянтам. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.

Про це повідомляє поліція Києва.



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Київські правоохоронці викрили чоловіка, який під час воєнного стану за оплату надавав призовникам документи для ухилення від мобілізації. Документ визнавав їх непридатними до військової служби й давав можливість безперешкодно виїхати за кордон.

"Прикриваючись роботою в одному з підрозділів ДФТГ столиці, чоловік продавав ухилянтам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, який нібито непридатний до служби за станом здоров’я та має право на перетин кордону", — йдеться у повідомленні поліції.

Так, чоловіка затримали під час передачі документів та отримання авансу. Йому загрожує до дев'яти років ув’язнення.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області ухилянт заявив, що не йде воювати через погляди на життя без насильства та крові. Суд пожалів обвинуваченого та призначив йому умовний термін замість в'язниці.