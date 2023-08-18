В Киеве задержали велосипедиста, стрелявшего в собак
Сегодня, 18 августа, патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева .
Детали дела
Всю подробную информацию о нарушителе патрульным предоставил очевидец
"Поэтому прибыв на место, охранники порядка начали обследовать прилегающую территорию. Вскоре полицейские заметили похожего по ориентированию мужчину" , - говорят полицейские.
Задержанным оказался 44-летний местный житель, признавшийся, что это он стрелял в животных.
По его словам, таким образом, он пытался защититься от них.
"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, которая предоставит правовую квалификацию действиям задержанного" , — заверили патрульные.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.