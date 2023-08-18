В Киеве задержали велосипедиста, стрелявшего в собак. Фото: патрульная полиция Киева

Сегодня, 18 августа, патрульные Голосеевского района столицы получили уведомление об очередном правонарушителе. Им оказался 44-летний велосипедист, стрелявший в собак.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева .

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Всю подробную информацию о нарушителе патрульным предоставил очевидец

"Поэтому прибыв на место, охранники порядка начали обследовать прилегающую территорию. Вскоре полицейские заметили похожего по ориентированию мужчину" , - говорят полицейские.

Задержанным оказался 44-летний местный житель, признавшийся, что это он стрелял в животных.

По его словам, таким образом, он пытался защититься от них.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, которая предоставит правовую квалификацию действиям задержанного" , — заверили патрульные.

В Киеве задержали велосипедиста, стрелявшего в собак. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.