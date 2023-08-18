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У Києві затримали велосипедиста, який стріляв у собак

18 серпня 2023 12:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві затримали велосипедиста, який стріляв у собак
У Києві затримали велосипедиста, який стріляв у собак. Фото: патрульна поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 18 серпня, патрульні Голосіївського району столиці отримали повідомлення про чергового правопорушника. Ним виявився 44-річний велосипедист, який стріляв у собак.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі справи

Усю детальну інформацію про порушника патрульним надав очевидець

"Тож прибувши на місце, охоронці порядку почали обстежувати прилеглу територію. Незабаром поліцейські помітили схожого за орієнтуванням чоловіка", — кажуть поліціянти.

Затриманим виявився 44-річний місцевий житель, який і зізнався, що це він стріляв у тварин.

За його словами, таким чином він намагався захиститися від них.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка надасть правову кваліфікацію діям затриманого", — запевнили патрульні.

 

У Києві затримали велосипедиста, який стріляв у собак. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

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