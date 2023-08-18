У Києві затримали велосипедиста, який стріляв у собак
Сьогодні, 18 серпня, патрульні Голосіївського району столиці отримали повідомлення про чергового правопорушника. Ним виявився 44-річний велосипедист, який стріляв у собак.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі справи
Усю детальну інформацію про порушника патрульним надав очевидець
"Тож прибувши на місце, охоронці порядку почали обстежувати прилеглу територію. Незабаром поліцейські помітили схожого за орієнтуванням чоловіка", — кажуть поліціянти.
Затриманим виявився 44-річний місцевий житель, який і зізнався, що це він стріляв у тварин.
За його словами, таким чином він намагався захиститися від них.
"На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка надасть правову кваліфікацію діям затриманого", — запевнили патрульні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.