В Киеве задержали водителя под хмельком, который перевозил ребенка на переднем сиденье. Фото: патрульная полиция Киева

В столице стражи порядка составили административный протокол на мужчину, который под хмельком перевозил ребенка на переднем сиденье. Он также ехал с выключенным ближним светом фар в темное время суток.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Что известно

По данным следствия, за рулем находился 46-летний мужчина, а на пассажирском сидении его 7-летний сын, которого отец перевозил без детского автокресла.

Также у водителя были признаки алкогольного опьянения.

"Инспекторы предложили гражданину пройти осмотр в установленном законом порядке и последний согласился. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз - 2,24 промилле", — говорят в полиции.

Правоохранители составили на правонарушителя админпротокол.

В Киеве задержали водителя под хмельком, который перевозил ребенка на переднем сиденье. Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве задержали водителя под хмельком, который перевозил ребенка на переднем сиденье. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина переоделся в форму известного супергероя Бэтмена и чуть не утонул, когда пытался собраться на другой берег Днепра. К счастью, его спасли сотрудники речной полиции .

Добавим, что в столице была задержана представительница военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВЛК.