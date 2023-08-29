У Києві затримали водія напідпитку, який перевозив дитину на передньому сидінні. Фото: патрульна поліція Києва

У столиці охоронці порядку склали адміністративний протокол на чоловіка, який напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні. Він також їхав з вимкненим ближнім світлом фар у темну пору доби.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Що відомо

За даними слідства, за кермом перебував 46-річний чоловік, а на пасажирському сидінні — його 7-річний син, якого батько перевозив без дитячого автокрісла.

Також водій мав ознаки алкогольного спʼяніння.

"Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд у встановленому законом порядку й останній погодився. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле", — кажуть у поліції.

Правоохоронці склали на правопорушника адмінпротокол.

У Києві затримали водія напідпитку, який перевозив дитину на передньому сидінні. Фото: патрульна поліція Києва

У Києві затримали водія напідпитку, який перевозив дитину на передньому сидінні. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві чоловік переодягнувся у форму відомого супергероя Бетмена та ледь не втопився, коли намагався зібратися до іншого берега Дніпра. На щастя, його врятували співробітники річкової поліції.

Додамо, що у столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі дві тисячі доларів за рішення ВЛК.