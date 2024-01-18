В Киеве задержали злоумышленника, который убил и ограбил своего товарища

Правоохранители на месте происшествия Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, убившего и ограбившего жителя Деснянского района столицы. Фигуранту, ранее судимому, грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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"В полицию Киева поступило сообщение об убийстве — женщина обнаружила гражданского мужа со следами насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители приступили к поиску злоумышленника. Разыскать его удалось в течение часа у одной из станций метро. Выяснилось, что к убийству причастен уже ранее судимый 44-летний уроженец Луганской области.

Накануне он со своим товарищем распивал алкогольные напитки, в ходе чего между мужчинами возник конфликт. Гость нанес хозяину смертельный удар ножом в грудь, забрал два его телефона и скрылся.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Добавим, во Львове 90-летний мужчина убил топором свою 49-летнюю невестку. Правоохранители уже задержали злоумышленника.