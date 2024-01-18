У Києві затримали зловмисника, який вбив та пограбував свого товариша

Правоохоронці на місці події. Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали зловмисника, який вбив та пограбував мешканця Деснянського району столиці. Фігуранту, який вже раніше був судимий, загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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У Києві зловмисник вбив та пограбував чоловіка

"До поліції Києва надійшло повідомлення про вбивство — жінка виявила цивільного чоловіка зі слідами насильницької смерті", — йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, правоохоронці розпочали пошук зловмисника. Розшукати його вдалося впродовж години біля однієї зі станцій метро. З'ясувалося, що до вбивства причетний 44-річний уродженець Луганської області, який раніше вже був судимий.

Напередодні він зі своїм товаришем розпивав алкогольні напої, під час чого між чоловіками виник конфлікт. Гість завдав господарю смертельного удару ножем у груди, забрав два його телефони та втік.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Додамо, у Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою 49-річну невістку. Правоохоронці вже затримали зловмисника.