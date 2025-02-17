В Киеве задержали женщину, которая помогала депортировать украинских детей в РФ

Сотрудник СБУ и задержанная предательница. Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала оккупационную бывшую чиновницу, которая помогала россиянам депортировать шестерых детей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 17 февраля.

Читайте также:

Помощь россиянам в депортации детей

"Служба безопасности задержала в Киеве одну из организаторов насильственного вывоза украинских детей в РФ и временно захваченных регионов Украины. По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с РФ", — говорится в сообщении.

Противник назначил фигурантку "заместителем директора" оккупационного учреждения. Ей поручили организовать депортацию шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

Сначала детей выселили из ведомственного общежития училища, после чего их незаконно перевезли на левый берег Херсонщины. Оттуда автобусом доставили в Крым.

Маршрут детей "сопровождали" представители оккупационной администрации России, которые оказывали психологическое давление.

"В Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. Там им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить для дальнейшего вступления в ряды оккупационных группировок РФ. После освобождения Херсона фигурантка выехала в Киев, где надеялась "потеряться", чтобы избежать правосудия", — говорится в сообщении.

Наказание фигурантке

СБУ установила местонахождение бывшей оккупационной чиновницы, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства.

Следователи объявили задержанной подозрение за военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

"Также заочное подозрение в военном преступлении сообщено бывшему оккупационному "директору" херсонского профучилища и его подчиненному "воспитателю", которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины", — отметили в СБУ.

Продолжается комплекс работы для привлечения виновных к ответственности.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала рецидивиста, которого ФСБ переправила из России в Николаев для корректировки авиаударов по Силам обороны.

Ранее СБУ и Нацполиция разоблачили четыре схемы уклонения от мобилизации. Среди задержанных — рецидивистка, которая пыталась выдать себя за мужчину.