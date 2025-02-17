У Києві затримали жінку, яка допомагала депортувати українських дітей до РФ

Співробітник СБУ та затримана зрадниця. Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала окупаційну колишню посадовицю, яка допомагала росіянам депортувати шістьох дітей. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Допомога росіянам в депортації дітей

"Служба безпеки затримала у Києві одну з організаторок насильницького вивезення українських дітей до РФ та тимчасово захоплених регіонів України. За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з РФ", — йдеться у повідомленні.

Противник призначив фігурантку "заступником директора" окупаційної установи. Їй доручили організувати депортацію шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

Спершу дітей виселили з відомчого гуртожитку училища, після чого їх незаконно перевезли на лівий берег Херсонщини. Звідти автобусом доправили до Криму.

Маршрут дітей "супроводжували" представники окупаційної адміністрації Росії, які чинили психологічний тиск.

"У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ. Після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась "загубитись", щоб уникнути правосуддя", — йдеться у повідомленні.

Покарання фігурантці

СБУ встановила місцеперебування колишньої окупаційної посадовиці, задокументувала її злочини та затримала за місцем проживання.

Слідчі оголосили затриманій підозру за воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному "директору" херсонського профучилища та його підлеглому "вихователю", які переховуються на тимчасово окупованій частині території України", — зазначили в СБУ.

Триває комплекс роботи для притягнення винних до відповідальності.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала рецидивіста, якого ФСБ переправила з Росії до Миколаєва для коригування авіаударів по Силах оборони.

Раніше СБУ та Нацполіція викрили чотири схеми ухилення від мобілізації. Серед затриманих – рецидивістка, яка намагалася видати себе за чоловіка.