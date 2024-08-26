В Киеве 26 августа зафиксированы масштабные сбои в работе общественного транспорта

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 26 августа, зафиксированы масштабные сбои в работе общественного транспорта. Речь идет о том, что зависит от электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса".

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Сбой в работе общественного транспорта в Киеве

Около 17:40 стало известно о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина — отсутствие электроэнергии. Там решили организовать движение автобусов.

После этого в "Киевпастранс" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причиной также является отсутствие света.

Какой транспорт задерживается: