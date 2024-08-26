В Киеве 26 августа зафиксированы масштабные сбои в работе общественного транспорта

В Киеве задерживается общественный транспорт — какая причина
26 августа 2024 19:11
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве в понедельник, 26 августа, зафиксированы масштабные сбои в работе общественного транспорта. Речь идет о том, что зависит от электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса".
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Около 17:40 стало известно о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина — отсутствие электроэнергии. Там решили организовать движение автобусов.
После этого в "Киевпастранс" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причиной также является отсутствие света.
Какой транспорт задерживается:
- движение трамваев №№ 1, 2, 3 по улице Борщаговская, уже организовано движение автобусов;
- движение троллейбусов № 41 по улице Тулузы;
- движение троллейбусов №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по улице Ильенко и улице Герцена;
- движение троллейбусов №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станции метро "Шулявская";
- движение троллейбусов №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободы;
- движение троллейбусов №№3, 9к, 12, 14, 40, 40к по ул. Саксаганского/ул. Жилянская.
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