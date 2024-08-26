У Києві 26 серпня зафіксовано масштабні збої у роботі громадського транспорту

У Києві затримується громадський транспорт — яка причина
26 серпня 2024 19:11
Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві у понеділок, 26 серпня, зафіксовано масштабні збої у роботі громадського транспорту. Йдеться про той, що залежить від електроенергії.
Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".
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Близько 17:40 стало відомо про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина — відсутність електроенергії. Там вирішили організувати рух автобусів.
Після цього у "Київпастранс" заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причиною також є відсутність світла.
Який транспорт затримується:
- рух трамваїв № 1, 2, 3 по вулиці Борщагівська, вже організовано рух автобусів;
- рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи;
- рух тролейбусів №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка та вулиці Герцена;
- рух тролейбусів №4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро "Шулявська";
- рух тролейбусів №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи;
- рух тролейбусів №3, 9к, 12, 14, 40, 40к по вул. Саксаганського/вул. Жилянська.
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