У Києві 26 серпня зафіксовано масштабні збої у роботі громадського транспорту

Громадський транспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 26 серпня, зафіксовано масштабні збої у роботі громадського транспорту. Йдеться про той, що залежить від електроенергії.

Про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".

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Близько 17:40 стало відомо про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина — відсутність електроенергії. Там вирішили організувати рух автобусів.

Після цього у "Київпастранс" заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причиною також є відсутність світла.

Який транспорт затримується: