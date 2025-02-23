В Киеве ограничат движение на некоторых участках 24 февраля - детали

Люди возле метро в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в понедельник, 24 февраля, будут применять временные ограничения движения и парковки транспортных средств на некоторых участках дорог. Речь идет о Печерском и Шевченковском районах города.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

Читайте также:

Ограничения движения в Киеве 24 февраля

"В Киеве будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в Печерском и Шевченковском районах города", — говорится в сообщении.

Кроме того, будут действовать ограничения движения для общественного транспорта. Так, с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00:

ул. Большой Житомирской: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;

Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской до переулка Михайловского;

Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;

Владимирским проездом.

А с 07:00 до 11:00 по ул. Крещатик: на участке от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

Также временно ограничат работу станции "Майдан Независимости" на вход и выход в период с 07:00 до 11:00. В то же время в случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие.

Скриншот поста КГВА

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов предположил, что Россия готовит ракетную атаку на Украину в третью годовщину полномасштабной войны.

Также известно, что 24 февраля в Киеве состоится международный саммит, посвященный третьей годовщине полномасштабной войны. На нем будет присутствовать руководство ЕС, 24 комиссаров и 13 лидеров стран-партнеров.