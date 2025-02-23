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У Києві завтра будуть діяти тимчасові обмеження — деталі від КМВА

23 лютого 2025 22:34
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві обмежать рух на деяких ділянках 24 лютого - деталі
Люди біля метро в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві в понеділок, 24 лютого, застосовуватимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на деяких ділянках доріг. Йдеться про Печерський та Шевченківський райони міста.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у неділю, 23 лютого.

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"У Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста", — йдеться у повідомленні.

Крім того, будуть діяти обмеження руху для громадського транспорту. Так, з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

  • вул. Великою Житомирською: на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської; 
  • вул. Михайлівською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;
  • вул. Володимирською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до Володимирського проїзду;
  • Володимирським проїздом.

А з 07:00 до 11:00 по вул. Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

Також тимчасово обмежать роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. Водночас у разі повітряної тривоги станція буде діяти як укриття.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що Росія готує ракетну атаку на Україну в третю річницю повномасштабної війни.

Також відомо, що 24 лютого у Києві відбудеться міжнародний саміт, присвячений третій річниці повномасштабної війни. На ньому буде присутнє керівництво ЄС, 24 комісарів та 13 лідерів країн-партнерів.

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