У Києві обмежать рух на деяких ділянках 24 лютого - деталі

Люди біля метро в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві в понеділок, 24 лютого, застосовуватимуть тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на деяких ділянках доріг. Йдеться про Печерський та Шевченківський райони міста.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у неділю, 23 лютого.

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Обмеження руху у Києві 24 лютого

"У Києві будуть діяти тимчасові обмеження руху та паркування транспортних засобів на певних ділянках доріг у Печерському та Шевченківському районах міста", — йдеться у повідомленні.

Крім того, будуть діяти обмеження руху для громадського транспорту. Так, з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

вул. Великою Житомирською: на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;

вул. Михайлівською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;

вул. Володимирською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до Володимирського проїзду;

Володимирським проїздом.

А з 07:00 до 11:00 по вул. Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

Також тимчасово обмежать роботу станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. Водночас у разі повітряної тривоги станція буде діяти як укриття.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що Росія готує ракетну атаку на Україну в третю річницю повномасштабної війни.

Також відомо, що 24 лютого у Києві відбудеться міжнародний саміт, присвячений третій річниці повномасштабної війни. На ньому буде присутнє керівництво ЄС, 24 комісарів та 13 лідерів країн-партнерів.