Прогноз погоды в Киеве и области 2 декабря от Укргидрометцентра — дороги превратятся в каток

Гололедица в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 2 декабря, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, однако на дорогах местами возможна гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 2 декабря

По данным синоптиков, в Киевской области температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +2 °С.

В столице ночью ожидается от 0 °С до -2 °С, днем столбики термометров покажут от 0 °С до +2 °С.

Ветер ожидается юго-восточного направления, умеренный, 3-8 м/с. Существенных осадков в столице и области не прогнозируется, однако на дорогах местами возможна гололедица, что создает опасность для пешеходов и водителей.

Прогноз погоды в Киеве на 2 декабря. Фото: Meteoprog

Напомним, во Львове и области 2 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Днем следует ожидать относительное тепло.

Ранее синоптики дали прогноз на декабрь и рассказали, каким будет первый месяц зимы.