Прогноз погоди у Києві та області 2 грудня від Укргідрометцентру — дороги перетворяться на ковзанку

Ожеледиця у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 2 грудня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 2 грудня

За даними синоптиків, у Київській області температура повітря коливатиметься від -3 °С до +2 °С.

У столиці вночі очікується від 0 °С до -2 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 °С до +2 °С.

Вітер очікується південно-східного напрямку, помірний, 3-8 м/с. Істотних опадів у столиці та області не прогнозується, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця, що створюватиме небезпеку для пішоходів та водіїв.

Прогноз погоди у Києві на 2 грудня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Львові та області 2 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень варто очікувати на відносне тепло.

Раніше синоптики дали прогноз на грудень і розповіли, яким буде перший місяць зими.