Погода в Киеве 10 июня - ожидается незначительное похолодание

В Киеве завтра улучшится погода — прогноз Укргидрометцентра
В Киеве и области во вторник, 10 июня, ожидается облачная погода. В то же время столбики термометров днем будут показывать около +18...+23 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды в Киеве на 10 июня
Завтра в Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, но осадков не ожидается.
Ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +9...+14 °С;
- днем +18...+23 °С.
В то же время в Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, а днем — около +20 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала незначительное похолодание в Украине — в некоторых областях температура опустится до +20...+23 °C.
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