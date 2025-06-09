Погода в Киеве 10 июня - ожидается незначительное похолодание

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области во вторник, 10 июня, ожидается облачная погода. В то же время столбики термометров днем будут показывать около +18...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра в Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, но осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +9...+14 °С;

днем +18...+23 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, а днем — около +20 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала незначительное похолодание в Украине — в некоторых областях температура опустится до +20...+23 °C.

А в Харькове завтра будет сухая и комфортная погода — подробнее.