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Главная Киев В Киеве завтра улучшится погода — прогноз Укргидрометцентра

В Киеве завтра улучшится погода — прогноз Укргидрометцентра

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Дата публикации 9 июня 2025 15:23
Погода в Киеве 10 июня - ожидается незначительное похолодание
Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области во вторник, 10 июня, ожидается облачная погода. В то же время столбики термометров днем будут показывать около +18...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра в Киеве и области прогнозируют небольшую облачность, но осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +9...+14 °С;
  • днем +18...+23 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, а днем — около +20 °С.

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Скриншот поста Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала незначительное похолодание в Украине — в некоторых областях температура опустится до +20...+23 °C.

А в Харькове завтра будет сухая и комфортная погода — подробнее.

погода Киев Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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