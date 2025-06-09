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У Києві завтра покращиться погода — прогноз Укргідрометцентру

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Дата публікації: 9 червня 2025 15:23
Погода у Києві 10 червня - очікується незначне похолодання
Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у вівторок, 10 червня, очікується хмарна погода. Водночас стовпчики термометрів вдень показуватимуть близько +18...+23 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра у Києві та області прогнозують невелику хмарність, але опадів не очікується.

Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +9...+14 °С; 
  • вдень +18...+23 °С.

Водночас у Києві вночі очікується +12...+14 °С, а вдень — близько +20 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала незначне похолодання в Україні — у деяких областях температура опуститься до +20...+23 °C.

А у Харкові завтра буде суха та комфортна погода — детальніше.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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