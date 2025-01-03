Прогноз погоды в Киеве и области 4 января

Женщина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 4 января, будет ветреной и снежной. Ночью прогнозируется мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 4 января

По прогнозам синоптиков, в субботу на дорогах Киева ожидается гололедица, днем сильные порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью от -1 °С до -3 °С, днем около 0 °С. Будет облачно, прогнозируется небольшой снег.

В Киевской области ночью стоит ожидать -1...-6 °С, днем от -3 °С до +2 °С. Также будет сильный ветер и снег.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от КГГА

В КГГА призвали горожан плотно закрывать окна во время сильного ветра, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Также власти советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

"Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС)", — говорится в сообщении.

Кроме того, при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков киевлян просят обращаться по номеру: 0503873542 — это телефон ЦОДР.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украину накроет похолодание, которое в течение выходных только усилится.

Напомним, в Казахстане из-за метели произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием примерно 40 автомобилей.