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У Києві завтра прогнозують негоду — в КМДА закликали готуватися

3 січня 2025 15:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві та області 4 січня
Жінка йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві завтра, 4 січня, буде вітряною та сніжною. Вночі прогнозується мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 4 січня

За прогнозами синоптиків, у суботу на дорогах Києва очікується ожеледиця, вдень сильні пориви вітру 15-18 м/с.

Температура повітря у Києві вночі від -1 °С до -3 °С, вдень близько 0 °С. Буде хмарно, прогнозується невеликий сніг.

У Київські області вночі варто очікувати -1...-6 °С, вдень від -3 °С до +2 °С. Також буде сильний вітер та сніг.

Погода у Києві 4 січня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від КМДА

У КМДА закликали містян щільно зачиняти вікна під час сильного вітру, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Також влада радить триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018. Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС)", — йдеться у повідомленні.

Крім того, при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків киян просять звертатися за номером: 0503873542 — це телефон ЦОДР.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що Україну накриє похолодання, яке упродовж вихідних лише посилиться. 

Нагадаємо, у Казахстані через хуртовину сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі приблизно 40 автомобілів. 

погода Київ Укргідрометцентр КМДА прогноз погоди

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