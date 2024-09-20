Погода в Киеве на субботу 21 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

В Киеве завтра резко изменится погода — чего ждать в столице
Погода в Киеве в субботу, 21 сентября, ожидается с небольшой облачностью, но без осадков. Температура воздуха "подпрыгнет" до +23...+25 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 21 сентября
По данным синоптиков, завтра столицу ожидает небольшая облачность. Ветер в течение дня в Киеве и области будет северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области — ночью +6...+11 °C, днем +21...+26 °C;
- в Киеве — ночью около 10 °C, днем +23...+25 °C.
Задымление в Киевской области
Кроме того, синоптики сообщили, что сейчас в Киевской области наблюдается задымление. В Укргидрометцентре объяснили, что оно вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"Синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. По данным Украинского гидрометеорологического центра, радиационный фон в норме", — говорится в сообщении.
Напомним, народный синоптик Диденко спрогнозировала, в каких регионах будет минусовая температура.
Также мы писали, что сегодня, 20 сентября, на Солнце произошло несколько вспышек и это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
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