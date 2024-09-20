Погода в Києві на суботу 21 вересня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди в спеку гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві у суботу, 21 вересня, очікується з невеликою хмарністю, проте без опадів. Температура повітря "підстрибне" до +23...+25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 21 вересня

За даними синоптиків, завтра столицю очікує невелика хмарність. Вітер упродовж дня у Києві та області буде північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області — вночі +6...+11°C, вдень +21...+26 °C;

у Києві — вночі близько 10 °C, вдень +23...+25 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Задимлення на Київщині

Крім того, синоптики повідомили, що наразі на Київщині спостерігається задимлення. В Укргідрометцентрі пояснили, що воно спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях

Супутниковий знімок задимлення. Фото: Укргідрометцентр

"Синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери. За даними Українського гідрометеорологічного центру, радіаційний фон у нормі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура.

Також ми писали, що сьогодні, 20 вересня, на Сонці відбулось кілька спалахів і це може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.