Главная Киев В Киеве завтра утром будут закрыты некоторые станции метро

В Киеве завтра утром будут закрыты некоторые станции метро

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 23:13
Какие станции метро в Киеве не будут работать в День Независимости
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" в столице будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Читайте также:

Метро в Киеве 24 августа будет работать с ограничениями

Ограничения продлятся с 05:38 до 11:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" — "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

"В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия", — говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

Напомним, ранее мы назвали ТОП-3 города, где можно отпраздновать День Независимости.

Завтра ожидается погода с дождями в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха ночью снизится до +8 °C.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
