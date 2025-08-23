Які станції метро в Києві не працюватимуть у День Незалежності

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" у столиці буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Метро в Києві 24 серпня працюватиме з обмеженнями

Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" — "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

"У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття", — йдеться в повідомленні.

У "Київському метрополітені" просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли топ-3 міста, де можна відсвяткувати День Незалежності.

Завтра очікується погода з дощами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря вночі знизиться до +8 °C.