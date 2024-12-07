График отключения света в Киеве 8 декабря

В Киеве завтра снова будут отключать свет — график от Укрэнерго
В воскресенье, 8 декабря, в Киеве продолжат действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они будут менее продолжительны, чем раньше.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации (КМВА).
Графики отключения света 8 декабря
В КМВА отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" отключения будут продолжаться с 14:00 до 18:00.
Энергетики призывают жителей столицы к экономному потреблению электроэнергии в период ее наличия. Это поможет избежать перегрузки сети и поддержать стабильность энергосистемы.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы", — говорится в сообщении киевских властей.
Ранее мы сообщали, что Украину могут разделить на три энергозоны. Так, в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света.
Тем временем российские военные продолжают атаковать энергообъекты Украины. В Тернополе попали в энергетическую инфраструктуру.
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