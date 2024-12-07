Графік відключень світла у Києві 8 грудня

У Києві завтра знову відключатимуть світло — графік від Укренерго
У неділю, 8 грудня, у Києві продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони будуть менш тривалі, ніж раніше.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Графіки відключення світла 8 грудня
У КМВА зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" відключення триватимуть з 14:00 до 18:00.
Енергетики закликають мешканців столиці до економного споживання електроенергії в періоди її наявності. Це допоможе уникнути перевантаження мережі та підтримати стабільність енергосистеми.
"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики", — йдеться у повідомленні київської влади.
Раніше ми повідомляли, що Україну можуть поділити на три енергозони. Так, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла.
Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.
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