Графік відключень світла у Києві 8 грудня

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У неділю, 8 грудня, у Києві продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони будуть менш тривалі, ніж раніше.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

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Графіки відключення світла 8 грудня

У КМВА зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" відключення триватимуть з 14:00 до 18:00.

Енергетики закликають мешканців столиці до економного споживання електроенергії в періоди її наявності. Це допоможе уникнути перевантаження мережі та підтримати стабільність енергосистеми.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики", — йдеться у повідомленні київської влади.

Повідомлення КМВА у Telegram

Раніше ми повідомляли, що Україну можуть поділити на три енергозони. Так, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла.

Тим часом російські військові продовжують атакувати енергооб'єкти України. У Тернополі влучили в енергетичну інфраструктуру.