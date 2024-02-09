В Киеве увеличивают количество блокпостов - названа причина - блокпосты в Киеве - зачем

Блокпост в Киеве. Фото: УНИАН

В столице Украины, Киеве, увеличивают количество блокпостов. Прежде всего, это делается для тренировок.

Об этом сообщает TSN.UA.

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"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, главной задачей учений стало усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. Попко сказал, что такие тренировки будут проходить и дальше.

Вместе с тем ранее киевляне писали о том, что получали повестки при проверке на блокпостах. Однако ничего удивительного в этом нет, ведь в Украине идет мобилизация.

Относительно того, устанавливают ли блокпосты с целью укреплений на фоне слухов, что оккупанты снова пойдут на Киев, окончательного ответа нет.

Как известно, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко допускает худший сценарий.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек — не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им нужна какая-то победа: хотя бы маленькая.Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска — и снова пойти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", — сказал Марченко.

Вместе с тем военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что угроза наступления на столицу Украины остается, но захват и даже прорыв — "это что-то из области фантастики".

В свою очередь, военный обозреватель Василий Пехньо уверяет, что Киев готов к обороне — ВСУ строят три линии обороны на севере нашей страны, которые не дадут захватническим планам врага сбыться.

"Линия обороны состоит из колючей проволоки, далее следуют пирамиды из бетона и противотанковые рвы, третий уровень – бетонные долговременные оборонные точки. Главное преимущество трехуровневой линии обороны состоит в том, что она позволяет удержать не только занятые позиции, но и продвигаться вперед нашим защитникам. Такие защитные укрепления уже показали свою эффективность по самым горячим направлениям. Северную линию обороны планируют растянуть на тысячу километров", — сказал Пехньо.

Напомним, информация о вероятном новом наступлении РФ на Киев от украинской разведки не поступала. По меньшей мере, об этом свидетельствовала бы большая концентрация вражеских войск на северных границах Украины, а пока это не фиксируется.

Однако после переизбрания Владимира Путина на очередной срок в РФ действительно планируют новые волны мобилизации, и неизвестно, на каких именно направлениях их привлекут.