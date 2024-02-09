У Києві збільшують кількість блокпостів — названо причину - блокпости у Києві - навіщо

Блокпост у Києві. Фото: УНІАН

У столиці України, Києві, збільшують кількість блокпостів. Насамперед, це робиться задля тренувань.

Про це повідомляє TSN.UA.

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Навіщо у Києві встановлюють блокпости

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, головним завданням навчань стало удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Попко сказав, що такі тренування проходитимуть і надалі.

Разом з тим, раніше кияни писали про те, що отримували повістки при перевірці на блокпостах. Однак нічого дивного у цьому немає, адже в Україні триває мобілізація.

Щодо того, чи встановлюють блокпости з метою укріплень на фоні чуток, що окупанти знову підуть на Київ, остаточної відповіді немає.

Як відомо генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко допускає найгірший сценарій.

"Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30–40 тис. людей — не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога: хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська — і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", — сказав Марченко.

Разом з тим, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що загроза наступу на столицю України залишається, але захоплення і навіть прорив — "це щось з області фантастики".

Своєю чергою, військовий оглядач Василь Пехньо запевняє, що Київ готовий до оборони — ЗСУ будують три лінії оборони на півночі нашої країни, які не дадуть загарбницьким планам ворога збутись.

"Лінія оборони складається з колючого дроту, далі йдуть піраміди з бетону та протитанкові рови, третій рівень – бетонні довготривалі оборонні точки. Головна перевага трирівневої лінії оборони полягає у тому, що вона дозволяє утримати не лише зайняті позиції, але й просуватися вперед нашим захисникам. Такі захисні укріплення вже показали свою ефективність у найгарячіших напрямках. Північну лінію оборони планують розтягнути на тисячу кілометрів", — сказав Пехньо.

Нагадаємо, інформація про ймовірний новий наступ РФ на Київ від української розвідки не надходила. Щонайменше про це свідчила б велика концентрація ворожих військ на північних кордонах України, а наразі це не фіксується.

Проте після переобрання Володимира Путіна на черговий термін в РФ дійсно планують нові хвилі мобілізації, і наразі невідомо, на яких саме напрямках їх залучать.