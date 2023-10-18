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В Киеве сдают в аренду квартиру, из которой можно "наблюдать за дронами"

18 октября 2023 23:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киеве сдают в аренду квартиру, из которой можно "наблюдать за дронами"
Вид из окна сдаваемой в аренду квартиры. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Маркетинговые изобретения для отчаянных. В столице можно арендовать квартиру, из окна которой хорошо виден полет беспилотников и ракет. Так агенты недвижимости рекламируют жилье в небоскребах Киева.

Видеоролики выкладывают в сеть.

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Риелторы в сети рекламируют аренду квартир с видом на "шахеды". Речь идет о Дарницком районе столицы.

"Хочешь смотреть из квартиры, как летают "шахеды" и ракеты? Приходи и арендуй квартиру в жилом комплексе "Славутич", — говорится в рекламном ролике, который публикуют столичные паблики.

Правда, в этом ролике не сообщается, сколько именно владелец хочет отдать в аренду именно эту квартиру. Но по данным сайта ОЛХ, стоимость аренды двухкомнатной квартиры в ЖК "Славутич" составляет от 18 до 23 тысяч гривен.

Напомним, за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.

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