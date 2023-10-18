У Києві здають в оренду квартиру, з якої можна "спостерігати за дронами"

Краєвид з вікна квартири, яку здають в оренду. Фото: скриншот

Маркетингові винаходи для відчайдухів. В столиці можна орендувати квартиру, з вікна котрої добре видно політ безпілотників. Так агенти нерухомості рекламують помешкання у хмарочосах Києва.

Відеоролики викладають у мережу.

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Рієлтори у мережі рекламують оренду квартир з видом на "шахеди". Йдеться про Дарницький район столиці.

"Хочеш дивитися з квартири, як літають "шахеди" та ракети? Приходь та орендуй квартиру у житловому комплексі "Славутич", — йдеться у рекламному ролику, який публікують столичні пабліки.

Щоправда, у цьому ролику не повідомляється, за скільки саме власник хоче здати в оренду саме цю квартиру. Але за даними сайту ОЛХ, вартість оренди двокімнатної квартири у ЖК "Славутич" становить від 18 до 23 тисяч гривень.

Нагадаємо, за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.