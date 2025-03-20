Взятка за работу игорного клуба — в Киеве женщина получила подозрение

Подозреваемая возле авто полиции. Фото: Нацполиция

Администратор предлагала взятку в размере 150 тысяч гривен за негласное разрешение на работу подпольного игорного заведения. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева в четверг, 20 марта.

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Взятка за работу подпольного игорного клуба

Правоохранители рассказали, что во время патрулирования в Голосеевском районе они получили вызов о нарушении тишины в доме на улице Скоропадского. Когда полицейские прибыли на место, то обнаружили незаконное игорное заведение и посетителей в нем.

В то же время 34-летняя администратор заведения пыталась

"решить вопрос на месте" и предложила патрульным взятку, чтобы они не вызвали следственно-оперативную группу. Несмотря на отказ и предупреждение об уголовной ответственности за такие действия, женщина продолжала настаивать, а затем вложила одному из правоохранителей в руки деньги в сумме почти 150 тысяч гривен.

Деньги, которые предлагала женщина полицейским. Фото: Нацполиция

Правоохранители зафиксировали передачу взятки на боди-камеру и вызвали на место следователей территориального подразделения. Они сообщили женщине о подозрении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. За это администратору игорного клуба грозит до четырех лет тюрьмы.

Задержанная администратор клуба. Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове мужчина пытался "продать" должность следователя ГБР за 20 тысяч долларов.

Также мы писали, что за взяточничество судили чиновника Тернопольской ОВА. Его разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,8 миллиона гривен.