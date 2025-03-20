Хабар за роботу грального клубу — у Києві жінка отримала підозру

Підозрювана біля авто поліції. Фото: Нацполіція

Адміністраторка пропонувала хабаря у розмірі 150 тисяч гривень за негласний дозвіл на роботу підпільного грального закладу. Жінці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 20 березня.

Читайте також:

Хабар за роботу підпільного грального клубу

Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання у Голосіївському районі вони отримали виклик про порушення тиші в будинку на вулиці Скоропадського. Коли поліцейські прибули на місце, то виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів в ньому.

Водночас 34-річна адміністраторка закладу намагалась

"розв'язати питання на місці" і запропонувала патрульним хабаря, аби вони не викликали слідчо-оперативну групу. Попри відмову та попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, жінка продовжувала наполягати, а згодом вклала одному з правоохоронців в руки гроші у сумі майже 150 тисяч гривень.

Гроші, які пропонувала жінка поліцейським. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зафіксували передачу хабаря на боді-камеру і викликали на місце слідчих територіального підрозділу. Вони повідомили жінці про підозру і наданні неправомірної вигоди службовій особі. За це адміністраторці грального клубу загрожує до чотирьох років в'язниці.

Затримана адміністраторка клубу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Харкові чоловік намагався "продати" посаду слідчого ДБР за 20 тисяч доларів.

Також ми писали, що за хабарництво судили чиновника Тернопільської ОВА. Його викрили на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 1,8 мільйона гривень.