Хабар за роботу грального клубу — у Києві жінка отримала підозру

У Києві жінка давала поліції хабар за підпільний гральний клуб
Адміністраторка пропонувала хабаря у розмірі 150 тисяч гривень за негласний дозвіл на роботу підпільного грального закладу. Жінці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 20 березня.
Хабар за роботу підпільного грального клубу
Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання у Голосіївському районі вони отримали виклик про порушення тиші в будинку на вулиці Скоропадського. Коли поліцейські прибули на місце, то виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів в ньому.
Водночас 34-річна адміністраторка закладу намагалась
"розв'язати питання на місці" і запропонувала патрульним хабаря, аби вони не викликали слідчо-оперативну групу. Попри відмову та попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, жінка продовжувала наполягати, а згодом вклала одному з правоохоронців в руки гроші у сумі майже 150 тисяч гривень.
Правоохоронці зафіксували передачу хабаря на боді-камеру і викликали на місце слідчих територіального підрозділу. Вони повідомили жінці про підозру і наданні неправомірної вигоди службовій особі. За це адміністраторці грального клубу загрожує до чотирьох років в'язниці.
Нагадаємо, у Харкові чоловік намагався "продати" посаду слідчого ДБР за 20 тисяч доларів.
Також ми писали, що за хабарництво судили чиновника Тернопільської ОВА. Його викрили на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 1,8 мільйона гривень.
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