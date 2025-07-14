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В Киеве женщина обещала за взятку решить вопрос с ТЦК — детали

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 14:52
Розыск от ТЦК - в Киеве женщина обещала военнообязанному снять с розыска за 4 тысячи долларов
Задержание подозреваемой. Фото: Нацполиция

В Киеве женщина обещала военнообязанному решить проблемы с ТЦК за денежное вознаграждение. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 14 июля.

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Взятка за снятие с розыска ТЦК

В полиции отметили, что женщина обещала мужчине снять с розыска ТЦК за 4 тысячи долларов.

Она уверяла "клиента", что имеет влияние на одного из работников военкомата и может исключить из перечня лиц, находящихся в розыске.

ТЦК хабар Київ
Задержание женщины. Фото: Нацполиция

Также женщина предлагала за дополнительные 6,5 тысячи долларов фиктивно устроить мужчину на предприятии, которое бронирует работников.

"Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на месте совершения преступления во время получения 4 тысяч долларов за услугу по исключению лица из перечня лиц, находящихся в розыске", — говорится в сообщении.

За противоправную деятельность злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ТЦК хабар Київ
Взятка, которую получила женщина. Фото: Нацполиция

А в Чернигове военнослужащий предлагал другому бойцу за взятку получить увольнение с военной службы по состоянию здоровья.

Также мы писали, что в Луцке адвоката осудили за коррупцию в ТЦК и СП.

Киев коррупция взятка преступление ТЦК и СП военнообязанные
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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