Розыск от ТЦК - в Киеве женщина обещала военнообязанному снять с розыска за 4 тысячи долларов

В Киеве женщина обещала за взятку решить вопрос с ТЦК — детали
В Киеве женщина обещала военнообязанному решить проблемы с ТЦК за денежное вознаграждение. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в понедельник, 14 июля.
Взятка за снятие с розыска ТЦК
В полиции отметили, что женщина обещала мужчине снять с розыска ТЦК за 4 тысячи долларов.
Она уверяла "клиента", что имеет влияние на одного из работников военкомата и может исключить из перечня лиц, находящихся в розыске.
Также женщина предлагала за дополнительные 6,5 тысячи долларов фиктивно устроить мужчину на предприятии, которое бронирует работников.
"Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на месте совершения преступления во время получения 4 тысяч долларов за услугу по исключению лица из перечня лиц, находящихся в розыске", — говорится в сообщении.
За противоправную деятельность злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А в Чернигове военнослужащий предлагал другому бойцу за взятку получить увольнение с военной службы по состоянию здоровья.
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