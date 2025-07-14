Розшук від ТЦК — у Києві жінка обіцяла військовозобов'язаному зняти з розшуку за 4 тисячі доларів

Затримання підозрюваної. Фото: Нацполіція

У Києві жінка обіцяла військовозобов'язаному вирішити проблеми з ТЦК за грошову винагороду. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у понеділок, 14 липня.

Реклама

Читайте також:

Хабар за зняття з розшуку ТЦК

У поліції зазначили, що жінка обіцяла чоловіку зняти з розшуку ТЦК за 4 тисячі доларів.

Вона запевняла "клієнта", що має вплив на одного з працівників військкомату і може виключити з переліку осіб, що перебувають у розшуку.

Затримання жінки. Фото: Нацполіція

Також жінка пропонувала за додаткові 6,5 тисяч доларів фіктивно влаштувати чоловіка на підприємстві, що бронює працівників.

"Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку", — йдеться у повідомленні.

За протиправну діяльність зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хабар, який отримала жінка. Фото: Нацполіція

А в Чернігові військовослужбовець пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я.

Також ми писали, що у Луцьку адвокатку засудили за корупцію в ТЦК і СП.