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Головна Київ У Києві жінка обіцяла за хабар вирішити питання з ТЦК — деталі

У Києві жінка обіцяла за хабар вирішити питання з ТЦК — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 14:52
Розшук від ТЦК — у Києві жінка обіцяла військовозобов'язаному зняти з розшуку за 4 тисячі доларів
Затримання підозрюваної. Фото: Нацполіція

У Києві жінка обіцяла військовозобов'язаному вирішити проблеми з ТЦК за грошову винагороду. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у понеділок, 14 липня.

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У поліції зазначили, що жінка обіцяла чоловіку зняти з розшуку ТЦК за 4 тисячі доларів.

Вона запевняла "клієнта", що має вплив на одного з працівників військкомату і може виключити з переліку осіб, що перебувають у розшуку.

ТЦК хабар Київ
Затримання жінки. Фото: Нацполіція

Також жінка пропонувала за додаткові 6,5 тисяч доларів фіктивно влаштувати чоловіка на підприємстві, що бронює працівників. 

"Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку", — йдеться у повідомленні.

За протиправну діяльність зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ТЦК хабар Київ
Хабар, який отримала жінка. Фото: Нацполіція

А в Чернігові військовослужбовець пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я.

Також ми писали, що у Луцьку адвокатку засудили за корупцію в ТЦК і СП.

Київ корупція хабар злочин ТЦК та СП військовозобов'язані
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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